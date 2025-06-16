Общество

Не менее трёх млрд рублей вложит МегаФон в цифровое развитие Новосибирской области

МегаФон и правительство Новосибирской области заключили соглашение о расширении инфраструктуры связи, а также повышении уровня цифровизации экономики в регионе. На площадке Петербургского международного экономического форума — 2025 подписи в документе поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Фото здесь и далее: МегаФон

В ближайшие пять лет сотрудничество будет направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона, включая отдалённые и малочисленные населённые пункты. Стороны договорились продолжить работу по внедрению цифровых сервисов в ключевые сферы экономики региона, от которых напрямую зависит качество жизни населения: экологию и туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование, здравоохранение, образование, безопасность городской среды. В совокупности на эти цели будет выделено не менее трёх млрд рублей компании.

«У МегаФона богатый опыт реализации сложных и технологичных проектов на территории страны. Наша система мониторинга помогает контролировать углеродные выбросы на Сахалине, Камчатке — отслеживать состояние воды в океане, а крупнейший газопровод Якутии оснащён умной системой видеомониторинга. Мы готовы внедрять в экономику области цифровые сервисы, которые помогут региональным властям в реализации инновационных проектов, направленных на эффективное развитие региона. Помимо этого, продолжаются работы по расширению покрытия и ёмкости сотовой сети, за первое полугодие будет запущено более 100 новых базовых станций, в том числе в малочисленных населённых пунктах в рамках реализации федерального проекта “Устранение цифрового неравенства”. Также мы завершаем строительство Центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка, который станет крупнейшим в восточной части России», — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Бизнес — участник очень многих общественных, социальных и других проектов в области. В партнерстве с крупным федеральным оператором связи, таким как МегаФон, мы продолжим цифровизацию основных отраслей региональной экономики. Подписание соглашения на ПМЭФ стало очередным шагом в укреплении отношений между правительством и компанией, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы заинтересованы в максимальной цифровизации региона, которая влияет на конкурентоспособность субъекта в вопросе привлечения инвестиций, повышает эффективность управления территорией, снижает трудовые и временные затраты на производствах. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач».