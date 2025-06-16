Общество

Выпускающий редактор ПЛН рассказала о фактчекинге детям в «Кванториуме»

Выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей Ксения Иванова рассказала о фактчекинге участникам «Медиасмены» в детском технопарке «Кванториум» в Пскове 18 июня. В ходе разговора с ребятами обсудили, почему важно всегда проверять информацию и каким источникам можно доверять. Также выделили несколько моментов, которые должны настораживать в новостях, и разобрали примеры распространения фейков в информационном поле.

Фотографии: детский технопарк «Кванториум» / Псков

После лекции участники «Медиасмены» смогли задать вопросы и записать мини-интервью для собственных проектов. Следующая встреча с ПЛН у детей запланирована в пятницу, 20 июня. Воспитанники «Кванториума» придут в медиахолдинг «Гражданская пресса» на экскурсию.

«Медиасмена» проходит в псковском «Кванториуме» с 16 по 21 июня. Команды запустили собственные Telegram-каналы и уже выпустили первые посты. Они рассказывают о современных технологиях, медиа, искусственном интеллекте, технических специальностях и многом другом.