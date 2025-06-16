Общество

Армен Мнацаканян: Я не отрицаю ответственность за принятые Собранием решения

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян полностью принимает ответственность, возлагаемую на депутатов при принятии решений, зачастую непопулярных и критикуемых. Об этом он сообщил в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Иногда Собранию приходится по тому же капремонту тарифы поднять, потому что это жизненно важно, структура должна работать. Я могу сказать, что наша фракция в тех вопросах, которые нужны нашему правительству и области, всегда только "за", даже если это непопулярные решения, которые подвергаются критике. Отсюда следует и большая ответственность, и я ее не отрицаю», - сказал Армен Мнацаканян.

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Он добавил, что бюджет, который принят Псковским областным Собранием депутатов, является социально ориентированным и сохранил все меры социальной поддержки, в том числе и для участников специальной военной операции и их семей.

«Бюджет, который принимается Собранием, — социально ориентированный, и все меры поддержки остаются и индексируются. Сейчас со мной могут не согласиться, мол, индексация идет не теми темпами, как хотелось бы. Повторюсь, они индексируются, находятся деньги, и люди получают меры социальной поддержки. Второй момент: со стороны правительства и со стороны Собрания мы приняли много законов, которые дали возможность ребятам-участникам специальной военной операции и их семьям иметь льготы», - напомнил депутат.