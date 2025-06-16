Т1 займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя

ИТ-холдинг Т1 и правительство Севастополя договорились о совместной работе по цифровизации города, развитию кадрового потенциала в ИТ-сфере и продвижению инноваций в регионе. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского экономического форума.
Соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество, в фокусе — создание благоприятной среды для внедрения новых ИТ-решений в городскую инфраструктуру. Партнерство позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сформирует кадровую основу и заложит основы для дальнейшего развития ИТ-сферы.
В планах T1 уже в июле 2025 года открыть отдельное представительство в Севастополе с численностью несколько сотен сотрудников, в том числе ИТ-специалистов, что будет способствовать поступлению дополнительных доходов в бюджет Севастополя.
Кроме того, в рамках реализации соглашения предусмотрено взаимодействие по подготовке кадров в ИТ-сфере, участие представителей ИТ-холдинга Т1 в образовательной деятельности, актуализации образовательных программ, взаимодействие с учебными учреждениями и университетами.