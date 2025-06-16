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Музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка в Великих Луках получил награду конкурса «Знать, чтобы помнить»

Музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова, действующий на базе Дома детского творчества в Великих Луках, занял второе место в региональном этапе конкурса «Единой России» среди школьных музеев «Знать, чтобы помнить» в номинации «Городской музей». Команду наградил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«С удовольствием вручил заслуженные награды. Символично, что это произошло в день, когда Александру Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно, 19 июня 1943 года. Именно его имя стало частью героической истории полка, история которого бережно сохраняется в стенах музея», - сказал Александр Козловский.

Музей был открыт в 1983 году — к 40-летию подвига Александра Матросова. Здесь можно проследить боевой путь полка от первых шагов до участия в освобождении Псковской области, а также узнать о его послевоенной судьбе. Уникальность экспозиции — в подлинных документах, фотографиях, письмах от однополчан, друзей детства, пионерских организаций, носивших имя героя.

«Особая гордость музея — макет памятника Александру Матросову, созданный легендарным скульптором Евгением Вучетичем. Ранее этот уникальный экспонат мы восстановили в рамках совместного проекта с командой ДДТ и псковским скульптором Натальей Дубонос», - заметил депутат.

«Важно, что музейная работа живёт и развивается, вовлекая новое поколение. Это и есть настоящая патриотическая работа — не на словах, а на деле. Благодарю руководителя Дома детского творчества Татьяну Алексеевну Зернову и педагогов за сохранение памяти и воспитание юных граждан с чувством гордости за свою страну. Я и сам в детстве бывал здесь, тогда это место называлось Домом пионеров. Времена меняются, но главное остаётся: здесь по-прежнему учат любить Родину и помнить тех, кто защищал её ценой жизни», - добавил Александр Козловский.