В Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса музеев «Знать, чтобы помнить». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций проводили в рамках партийного проекта «Историческая память» по трём номинациям: «Лучший городской музей», «Лучший сельский музей», «Лучший музей образовательной организации высшего образования».
Цель конкурса – сохранение памяти о каждом участнике Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. (в первую очередь членах семьи, семейного рода, фамилии), а также формирование у молодежи патриотических чувств на примерах подвигов своих предков в годы Великой Отечественной войны.
Эксперты оценивали участников по нескольким критериям: соответствие тематике, художественное оформление, оригинальность подачи и творческий подход. Основополагающим в оценке был видеоролик, представленный на конкурс.
По итогам проведения регионального этапа конкурса победителями стали:
За второе место регионального этапа конкурса музеев было решено отметить сразу несколько претендентов.
В номинации «Сельский музей»:
В номинации «Городской музей»:
Третье место в региональном этапе конкурса музеев разделили между собой следующие организации:
Как подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, конкурс музеев образовательных учреждений, посвященный подвигам солдат и гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, играет важную роль в формировании патриотических чувств у молодежи. «Знание и уважение к историческому прошлому нашей страны не только помогает сохранить память о героических событиях и подвигах, но и вдохновляет наше поколение на поступки в служении Родине. Участие в таких мероприятиях не только способствует повышению образовательного уровня и развитию творческих способностей учащихся, но и помогает им понять и осознать ценность свободы и мира, за которые в свое время дали свои жизни наши предки. Благодаря таким конкурсам молодое поколение учится уважать и ценить труд и жертвы своих предшественников, что является важным элементом формирования гражданской позиции и патриотизма», – сказал он.
Кроме того, парламентарий отметил, что поддерживая и поощряя инициативы, направленные на сохранение и передачу исторического наследия, мы призываем всех образовательные учреждения активно участвовать в таких мероприятиях и воспитывать у молодежи чувство гордости за свою страну и готовности защищать ее интересы.
«По итогам проведения итогов было решено отметить все музеи, которые приняли участие в этом конкурсе», – резюмировал Александр Козловский.
Напомним, масштабный Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить» в 2025 году «Единая Россия» проводит в рамках реализации партийного проекта «Историческая Память». Призовой фонд конкурса предусматривает выплаты победителям в размере от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории.
К участию приглашены музеи общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций. Музеи вузов участвуют вне конкурса. Участие добровольное и бесплатное. Участники привлекают обучающихся к исследовательской работе по изучению биографии предков – участников Великой Отечественной войны. Работы должны отражать информацию об участнике войны, исследование его биографии и подвигов, демонстрацию уникальных материалов (фотографии, письма, награды), выводы о преемственности поколений.