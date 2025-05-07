Культура

В Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса музеев «Знать, чтобы помнить»

В Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса музеев «Знать, чтобы помнить». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций проводили в рамках партийного проекта «Историческая память» по трём номинациям: «Лучший городской музей», «Лучший сельский музей», «Лучший музей образовательной организации высшего образования».

Цель конкурса – сохранение памяти о каждом участнике Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. (в первую очередь членах семьи, семейного рода, фамилии), а также формирование у молодежи патриотических чувств на примерах подвигов своих предков в годы Великой Отечественной войны.

Эксперты оценивали участников по нескольким критериям: соответствие тематике, художественное оформление, оригинальность подачи и творческий подход. Основополагающим в оценке был видеоролик, представленный на конкурс.

Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить» представят Псковскую область на федеральном уровне и поборются за грант до 500 тысяч рублей на развитие музейных экспозиций.

По итогам проведения регионального этапа конкурса победителями стали:

в номинации «Сельский музей»: музей «История школы» Качановской средней школы, а также обучающийся – автор видеоролика Тимур Архипов;

в номинации «Городской музей»: музей истории народного образования Псковской области «Лидер»;

в номинации «Лучший музей образовательной организации высшего образования»: музей трудовой и боевой славы Великолукской ГСХА, а также обучающаяся – автор видеоролика Валерия Капралова.

За второе место регионального этапа конкурса музеев было решено отметить сразу несколько претендентов.

В номинации «Сельский музей»:

Музей «История школы» Бежаницкой средней школы», а также обучающихся – авторов видеороликов Варвару Иванову, Кирилла Егорова и Евгения Короткова;

Музей трудовой и боевой славы Дедовичской средней школы а также обучающихся – авторов видеороликов Никиту Дуцкова, Викторию Елизарову и Никиту Семенова;

В номинации «Городской музей»:

Школьный музей «Островок» Гимназии Островского района, а также обучающегося – автора видеоролика Алихана Ибрагимова;

Музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова МБУДО ДДТ города Великие Луки, а также обучающихся – авторов видеороликов Ульяну Козыреву и Инессу Котельникову;

Музей истории школы средней образовательной школы № 16 города Великие Луки, а также обучающихся – авторов видеороликов Варвару Смирнову, Надежду Родионову, Федора Родионова, Анастасию Семенову.

Третье место в региональном этапе конкурса музеев разделили между собой следующие организации:

Музей истории школы средней образовательной школы №1 города Великие Луки, а также отметили обучающегося – автора видеоролика Дмитрия Беллавина;

Школьный музей имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова, средней образовательной школы №13 города Великие Луки.

Как подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, конкурс музеев образовательных учреждений, посвященный подвигам солдат и гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, играет важную роль в формировании патриотических чувств у молодежи. «Знание и уважение к историческому прошлому нашей страны не только помогает сохранить память о героических событиях и подвигах, но и вдохновляет наше поколение на поступки в служении Родине. Участие в таких мероприятиях не только способствует повышению образовательного уровня и развитию творческих способностей учащихся, но и помогает им понять и осознать ценность свободы и мира, за которые в свое время дали свои жизни наши предки. Благодаря таким конкурсам молодое поколение учится уважать и ценить труд и жертвы своих предшественников, что является важным элементом формирования гражданской позиции и патриотизма», – сказал он.

Кроме того, парламентарий отметил, что поддерживая и поощряя инициативы, направленные на сохранение и передачу исторического наследия, мы призываем всех образовательные учреждения активно участвовать в таких мероприятиях и воспитывать у молодежи чувство гордости за свою страну и готовности защищать ее интересы.

«По итогам проведения итогов было решено отметить все музеи, которые приняли участие в этом конкурсе», – резюмировал Александр Козловский.

Напомним, масштабный Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить» в 2025 году «Единая Россия» проводит в рамках реализации партийного проекта «Историческая Память». Призовой фонд конкурса предусматривает выплаты победителям в размере от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории.

К участию приглашены музеи общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций. Музеи вузов участвуют вне конкурса. Участие добровольное и бесплатное. Участники привлекают обучающихся к исследовательской работе по изучению биографии предков – участников Великой Отечественной войны. Работы должны отражать информацию об участнике войны, исследование его биографии и подвигов, демонстрацию уникальных материалов (фотографии, письма, награды), выводы о преемственности поколений.