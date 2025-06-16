Общество

Псковским школьникам рассказали о безопасном поведении на железной дороге

Мероприятие по безопасному поведению несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта провели в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Пскова сегодня, 19 июня. Урок организовали работники Псковской транспортной прокуратуры совместно с Псковским ЛО МВД России на транспорте и региональным отделением национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре Псковской области.

Фото: Транспортная прокуратура Псковской области

Старший помощник прокурора Екатерина Козлова совместно с организаторами в игровой форме рассказали учащимся о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта и о том, что нужно делать, если они потерялись. В конце занятия школьникам вручили книжные закладки и значки с правилами поведения.

В прокуратуре напомнили, что надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов осуществляется на системной основе. Так, по результатам проведенной Псковской транспортной прокуратурой проверки вагона-ресторана, включенного в схему пассажирского поезда, курсирующего по маршруту сообщением «Псков-Москва», осуществляющего перевозки организованных групп детей установлены неединичные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В отношении юридического должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно эпидемиологических требований к организации питания населения) и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).