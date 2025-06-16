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Общество

Михаил Ведерников: Дополнительные ограничения интернета связаны с введением в регионе режима «воздушной опасности»

19.06.2025 19:25|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные ограничения мобильного интернета в Псковской области связаны с введением в регионе режима «воздушной опасности». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. 

«На данный момент угроза атаки БПЛА миновала, дополнительные ограничения сняты и действуют только в пределах прежних зон. Ситуация серьёзная, и меры эти не чрезмерны. По данным Минобороны, в ночь на 19 июня над 11 регионами России были уничтожены более 80 беспилотников. В ряде случаев пострадали инфраструктурные объекты, в том числе и у наших соседей», - отметил он. 

Также он сообщил, что в Псковской области удалось реализовать компромиссное решение по включению технологии VoLTE без передачи данных через Интернет. Это позволит существенно снизить нагрузку на базовые станции и вернуть качество мобильной связи на прежний уровень.

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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