Общество

Всемирный день эффективности отмечают 20 июня

Ежегодно 20 июня отмечается Всемирный день эффективности. Он не имеет официального статуса, не известно – кем и когда установлен, но с каждым годом набирает популярность в сети интернет. Его основная цель – привлечь внимание общества и отдельного человека к теме повышения эффективности любой деятельности, производительности труда, а значит – и к повышению качества жизни.

Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, когда затягивает ежедневная однотонная рутина, возникает понимание, что все действия бессмысленны, а усилия не приводят к желаемому результату. И появляется желание что-то изменить в личной жизни или работе, то есть – стремление к эффективности.

Под личной эффективностью подразумевают способность успешно достигать поставленных целей, используя для этого минимум внутренних и внешних ресурсов. То есть не тратить впустую усилия, материальные средства, нервы, время на то, чтобы сделать эффективно что-то запланированное быстро, без потерь и наслаждаться результатом.

Конечно, эффективность у разных людей может измеряться по разному – все зависит от образа жизни и поставленных целей. Можно стремиться к карьерному росту, успешности в профессии, спортивным достижениям, счастью в личной жизни… А можно и сразу ко всему. Но когда у человека много желаний, и нет навыка выстраивания личной эффективности, то есть риск растратить свои ресурсы попусту, а это, в свою очередь, не способствует ни моральному, ни материальному благополучию.

Важно также помнить, что эффективность – не самоцель. Постоянно поддерживать высокую продуктивность сложно. Ведь эффективность и качество жизни – результат достижения многих составляющих в жизни и работе. Бывают периоды в жизни, когда нужно просто «отпустить ситуацию», выдохнуть и дать себе возможность восстановиться в покое, отдохнуть. Это важно, в первую очередь, для физического и психического здоровья, пишет calend.ru.

Личная эффективность – это постоянная ежедневная работа над собой, а это всегда сложно. Но когда она становится чертой характера, меняется не только качество жизни самого человека, но и его окружения.