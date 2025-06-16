Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним вопросы, связанные с депутатской деятельностью и работой в сфере защиты прав потребителей. Какие наиболее важные законы приняли депутаты Госдумы в последнее время? В чем важность внесения изменений в закон «О защите прав потребителей» и в чем их основная суть? Как будет на практике работать запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг? Какую ответственность понесут недобросовестные продавцы после того, как закон будет принят?

Ведущий - Александр Савенко.