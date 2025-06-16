Общество

Председатель Псковской гордумы представит отчет на сессии 25 июня

Очередная 38-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Пскове 25 июня, следует из постановления гордумы.

На сессии председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко представит отчет о своей деятельности. Также депутаты обозначат дату дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Гордума обсудит финансовые вопросы, касаемые жизни города Пскова: внесут изменения в бюджет города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

На повестке дня будут и вопросы об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в Пскове, и об оплате труда муниципальных служащих.

Депутаты обсудят установление границ территориального общественного самоуправления «Комиссаровский переулок д.7 и д.7А» и выявление и демонтаж самовольно установленных объектов движимого имущества.