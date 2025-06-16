Общество

Правительство Псковской области при участии Сбера внедрит «цифру» в госуправление и образование

Правительство Псковской области и Сбер будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и информационных технологий. Соглашение на 28-м Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 20 июня, подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент, председатель правления Сбера Герман Греф, сообщается на сайте губернатора.

Фото: сайт губернатора Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области при поддержке Сбера уже реализован ряд стратегически важных проектов, в первую очередь, в сфере безопасности.

«Проект "Безопасный город“ позволил в три раза увеличить число установленных камер — теперь их порядка 800. При этом четверть из них оснащена интеллектуальными системами. В числе совместных перспективных проектов — внедрение цифровых технологий в госуправление и систему образования. Это сервис ГосChat — его внедрение запланировано в 2025 году, и проект "Классная карта“, над которым мы сейчас плотно работаем. Планы у нас большие. Уверен, что подписанное соглашение позволит нам еще активнее проводить цифровую трансформацию региона. Благодарю команду Сбера за поддержку», — сказал глава региона.

«У нас уже накоплен большой опыт успешной работы с субъектами РФ в части цифровизации, и здесь главное — заинтересованность команды губернатора. В Псковской области мы эту заинтересованность видим. "Цифра“ дает гражданам, бизнесу и органам власти новые возможности: повышает безопасность, оптимизирует госуправление и ускоряет оказание услуг. Мы будем вместе внедрять лучшие, уже апробированные решения в повседневные сервисы, чтобы улучшить качество жизни людей», — отметил Герман Греф.

В рамках сотрудничества стороны будут вместе создавать и внедрять решения в области цифровых и AI-технологий, которые повысят безопасность в регионе и качество государственного управления. Также в фокусе внимания — развитие цифровых школьных сервисов.

Добавим, на площадке ПМЭФ губернатор Михаил Ведерников встретился с председателем Северо-Западного Сбера Дмитрием Суховерховым. Стороны обсудили конкретные шаги по развитию сотрудничества региона и компании в части применения современных технологичных решений.