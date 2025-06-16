Николай Козловский: Сфера образования Великих Лук – слаженная система со своими традициями

Глава города Великие Луки Николай Козловский в своём еженедельном видеообращении рассказал об итогах учебного года.
В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в лицее №10 открылся школьный кванториум. Это новое пространство, где школьников знакомят с актуальными научными и инженерно-техническими направлениями.
Сразу четырём общеобразовательным учреждениям был присвоен статус региональной инновационной площадки: педагогическому лицею, школе №6, школе №13 и инженерно-экономическому лицею.
«Уже на протяжении нескольких лет образовательные учреждения нашего города демонстрируют высокие спортивные и творческие достижения как на региональном, так и на федеральном уровнях. Не первый год учащиеся становятся финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году в финал вышли и стали победителями двое школьников из Великих Лук – учащиеся школы №12 и лицея №11. Ребята получили денежные сертификаты на самообразование. Во всероссийском конкурсе сочинений наши школьники также показывают высокие результаты», — добавил глава города.
На региональном этапе всероссийских Президентских спортивных состязаний ученики лицея №11 завоевали заслуженное первое место. Теперь великолучане будут представлять Псковскую область в финале состязаний, которые пройдут на базе всероссийского детского центра «Орлёнок».
Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играет классный руководитель, заметил Николай Козловский. В этом году заместитель директора по воспитательной работе лицея №10 Алла Прохорова была назначена послом Форума классных руководителей. Это уже второй педагог из Великих Лук, получивший такой статус.
Кроме того, в городе реализуются проекты по модернизации инфраструктуры учреждений образования. В настоящее время идут капитальные ремонты в школе №7, кадетской школе и детском саду №5.
Также молодым педагогам предоставляется муниципальное жильё.
«Всё это ещё раз показывает, что сфера образования Великих Лук – это слаженная система со своими традициями, которая динамично развивается с учётом современных тенденций. Её главной ценностью являются педагоги – высокопрофессиональные и неравнодушные, которые умело сочетают в своей работе лучшие педагогические практики и современные методики преподавания и воспитания. В Великих Луках созданы все условия, чтобы обеспечить юным великолучанам высокий уровень образования, хорошее воспитание, условия для саморазвития, раскрытия способностей и талантов. Чтобы наше подрастающее поколение продолжило развивать город воинской славы Великие Луки и нашу великую страну», — заключил Николай Козловский.