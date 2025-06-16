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Общество

Николай Козловский: Сфера образования Великих Лук – слаженная система со своими традициями

20.06.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский в своём еженедельном видеообращении рассказал об итогах учебного года.

«Этот учебный год дал нам много поводов для гордости, за что огромная признательность всему педагогическому сообществу города Великие Луки. Расскажу о самых ярких событиях», - начал свое обращение Николай Козловский. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в лицее №10 открылся школьный кванториум. Это новое пространство, где школьников знакомят с актуальными научными и инженерно-техническими направлениями. 

Сразу четырём общеобразовательным учреждениям был присвоен статус региональной инновационной площадки: педагогическому лицею, школе №6, школе №13 и инженерно-экономическому лицею.

«Уже на протяжении нескольких лет образовательные учреждения нашего города демонстрируют высокие спортивные и творческие достижения как на региональном, так и на федеральном уровнях. Не первый год учащиеся становятся финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году в финал вышли и стали победителями двое школьников из Великих Лук – учащиеся школы №12 и лицея №11. Ребята получили денежные сертификаты на самообразование. Во всероссийском конкурсе сочинений наши школьники также показывают высокие результаты», — добавил глава города.

На региональном этапе всероссийских Президентских спортивных состязаний ученики лицея №11 завоевали заслуженное первое место. Теперь великолучане будут представлять Псковскую область в финале состязаний, которые пройдут на базе всероссийского детского центра «Орлёнок».

«Все эти успехи, безусловно, были бы невозможны без наших уважаемых педагогов. Именно они являются вдохновителями и мотиваторами для подрастающего поколения великолучан. Представители педагогического сообщества Великих Лук активно участвуют в мероприятиях по распространению профессиональных практик. География трансляции опыта широка: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Краснодарский край, Калининград, Беларусь. Также педагоги города ежегодно принимают участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства и завоёвывают там заслуженные призовые места», – подчеркнул градоначальник.

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играет классный руководитель, заметил Николай Козловский. В этом году заместитель директора по воспитательной работе лицея №10 Алла Прохорова была назначена послом Форума классных руководителей. Это уже второй педагог из Великих Лук, получивший такой статус.

«Сразу 14 представителей нашего педагогического сообщества стали победителям областного конкурса педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность. В целом можно уверенно сказать, что в муниципальном образовании город Великие Луки работают педагоги с высоким уровнем профессионализма, умеющие творчески подходить к делу, использовать как традиционные, так и современные педагогические технологии, и вкладывающие душу в своё дело. Свидетельством этого является рост качества образования, которое предоставляется в образовательных учреждениях Великих Лук», – уточнил Николай Козловский.

Кроме того, в городе реализуются проекты по модернизации инфраструктуры учреждений образования. В настоящее время идут капитальные ремонты в школе №7, кадетской школе и детском саду №5.

«Помимо создания достойных условий для учёбы и получения дополнительного образования, воспитания юных великолучан в духе патриотизма, городской властью проводится значительная работа в направлении обеспечения качественного профессионального образования для наших выпускников, которых по завершению обучения в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях ждут на великолукских заводах, фабриках и предприятиях, в учреждениях и организациях города. Также идёт активная работа по привлечению молодых специалистов в сферу образования, ведь именно от педагогов во многом зависит уровень образования и достойное воспитание подрастающего поколения великолучан. В рамках этого продолжается работа по целевым договорам», – напомнил глава Великих Лук.

Также молодым педагогам предоставляется муниципальное жильё.

«Всё это ещё раз показывает, что сфера образования Великих Лук – это слаженная система со своими традициями, которая динамично развивается с учётом современных тенденций. Её главной ценностью являются педагоги – высокопрофессиональные и неравнодушные, которые умело сочетают в своей работе лучшие педагогические практики и современные методики преподавания и воспитания. В Великих Луках созданы все условия, чтобы обеспечить юным великолучанам высокий уровень образования, хорошее воспитание, условия для саморазвития, раскрытия способностей и талантов. Чтобы наше подрастающее поколение продолжило развивать город воинской славы Великие Луки и нашу великую страну», — заключил Николай Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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