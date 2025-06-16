Общество

Многонациональный праздник «Абрикос» пройдёт в парке Строителей в Пскове 21 июня

Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община "Урарту"», председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области, член общественного совета при УМВД России по Псковской области Меружан Вермишян.

Мероприятие организуют в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Этнокультурное наследие Армении 2024».

На празднике ожидается участие более 300 гостей. Для посетителей предусмотрена программа живой музыки продолжительностью около трёх часов. Во время праздника детям и взрослым предложат аквагрим, а также каждому гостю подарят пакетик с абрикосами — символами праздника.

Для гостей выступят музыканты из Санкт-Петербурга, среди которых известные исполнители на традиционном инструменте — дудуке.

Праздника продлится с 14:00 до 17:00.

Вход свободный.