Общество

Международный день празднования солнцестояния отмечается 21 июня

Признавая ценность культуры разных народов, стремясь к сохранению культурного многообразия и традиций народов мира, Генеральная Ассамблея ООН 20 июня 2019 года приняла резолюцию (A/RES/73/300), согласно которой был учреждён праздник, отмечаемый ежегодно 21 июня. Он получил название Международный день празднования солнцестояния (англ. International Day of the Celebration of the Solstice).

Учреждая праздник, ООН стремилась подчеркнуть важность такого календарного события, как День летнего солнцестояния, в культуре многих коренных народов, на его связь с их жизненным укладом, традициями и верованиями.

Само по себе являясь астрономическим явлением, солнцестояние представляет собой высшее и низшее положение солнца относительно небесного экватора. Этот день летнего солнцестояния часто именуют «самым длинным днём в году». В культуре разных народов он вместе с днём зимнего солнцестояния играл большую роль, а традиции его празднования у разных народов были очень богаты.

Символизируя собой плодородие земли, традиционные системы производства продовольствия, связь с культурными традициями системы сельского хозяйства коренных народов из разных стран мира, эта памятная дата направлена на культурное сплочение и единение на основе самобытности, определения общих элементов культур разных народов. Достижение гармонии на основе сохранения культурного многообразия, по мнению членов Генеральной Ассамблеи ООН, лучшим образом служит целям устойчивого развития мирового сообщества.

Памятная дата признаёт празднование Дня солнцестояния в его различных формах, с учётом культурной специфики разных народов, не загоняя празднование в жёсткие однообразные формы. Генеральная Ассамблея ООН напомнила учреждением этой памятной даты о принципах, заложенных во Всеобщей декларации о культурном многообразии, Декларации ООН о правах коренных народов, необходимости реализации принципов международного сотрудничества не только в политике и экономике, но также и в культурной и социальной сферах, пишет calend.ru.

ООН призывает правительства всех стран мира не препятствовать празднованию Дня солнцестояния малыми и коренными народами, позволяя им в рамках общепринятых норм права совершать действия обрядового характера. Повышение уровня информированности населения стран о традициях и культуре коренных народов с разъяснением тех или иных обрядовых действий, посвящённых Дню солнцестояния, также приветствуется Организацией Объединённых Наций.