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Общество

Подать заявление в магистратуру теперь можно дистанционно

21.06.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Вступительная кампания в вузы стартовала в пятницу, 20 июня. Абитуриентов ждут новшества, многие из которых значительно облегчат им жизнь. Например, появился единый механизм получения справки для участников СВО и их детей для поступления по отдельной квоте — теперь на «Госуслугах». Также для зачисления на бюджет достаточно проставить отметку на «Госуслугах» без предоставления оригинала аттестата. Ввели единые сроки подачи документов для каждого уровня обучения. Об этом и о других особенностях приемной кампании 2025-2026 годов «Парламентской газете» сообщили в Минобрнауки.

Желающих стать студентами этим летом максимально избавили от бумажной волокиты и упростили многие процедуры. Так, в пресс-службе Минобрнауки отметили следующие особенности:

  • большинство абитуриентов пользуется суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»,
  • в нем теперь есть возможность подать заявление не только на бакалавриат и специалитет, но и в магистратуру,
  • внедрили единый механизм получения справки для участников СВО и их детей, без которой не поступить по отдельной квоте, — ее можно самостоятельно заказать на «Госуслугах»,
  • для зачисления на бюджет нужно просто сделать отметку на «Госуслугах» о согласии без предоставления оригинала аттестата,
  • оценить шансы на поступление помогут рейтинговые списки абитуриентов с указанием баллов, которые будут публиковать на «Госуслугах».

В пресс-службе Минобрнауки назвали и другие изменения, которых не было раньше:

  • по поручению Владимира Путина от 6 февраля 2025 года в эту вступительную кампанию вузам запретили увеличивать количество мест для платного приема
  • пересмотрели и перечень вступительных испытаний. Прежде всего на инженерные, естественно-научные и медицинские специальности — в них исключили непрофильные предметы. Например, иностранный язык убрали из направлений подготовки и специальностей «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки». Раньше его могли требовать по всем направлениям подготовки и специальностям
  • выпускникам в Брянской, Курской и Белгородской областях позволили пройти вступительные испытания в форме единого собеседования.

Для каждого уровня обучения ввели единые даты подачи документов.

По результатам ЕГЭ на бакалавриат и специалитет:

  • на бюджет — с 20 июня по 25 июля,
  • платное обучение — с 20 июня по 20 сентября.

В магистратуру:

  • на бюджет — с 20 июня по 20 августа,
  • платное обучение — начало приема документов не зафиксировали, завершение — не позднее 20 сентября.

Установили такие этапы приемной кампании:

  • завершение приема документов на бакалавриат и специалитет со сдачей вступительных испытаний в вуз — не ранее 15 июля и не позднее 20 июля,
  • окончание приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ — 25 июля,
  • вступительные испытания вузов — 21 июня — 25 июля,
  • публикация конкурсных списков — 27 июля.

Приказы о зачислении вывесят:

  • 2-3 августа — на этапе приоритетного зачисления целевиков, по квотам, победителей олимпиад,
  • 6-7 августа — в основной период зачисления,
  • 10-11 августа — о дополнительном зачислении, если оно предполагается.

Дополнительный прием на бюджет при такой возможности завершат не позже 29 августа.

При этом сохранится достаточно много бюджетных мест. На 2025-2026 учебный год российским вузам их выделили 619 610, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. Региональным институтам и университетам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, — 428 215, или 73 процента бюджетных мест.

«Ежегодно правила приема в вузы претерпевают ряд изменений, направленных на упрощение процесса поступления, — сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — В этом году расширен перечень индивидуальных достижений, включая дополнительные баллы на целевой прием за участие в профориентационных мероприятиях. Приятно, что профильные министерства и вузы продолжают активно внедрять цифровые технологии в приемную кампанию».

По словам сенатора, возможность подачи заявлений через портал «Госуслуги», суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или сайт университета делает процесс более доступным и удобным, особенно для жителей регионов, пишет «Парламентская газета».

Источник: Псковская Лента Новостей
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