Подать заявление в магистратуру теперь можно дистанционно

Вступительная кампания в вузы стартовала в пятницу, 20 июня. Абитуриентов ждут новшества, многие из которых значительно облегчат им жизнь. Например, появился единый механизм получения справки для участников СВО и их детей для поступления по отдельной квоте — теперь на «Госуслугах». Также для зачисления на бюджет достаточно проставить отметку на «Госуслугах» без предоставления оригинала аттестата. Ввели единые сроки подачи документов для каждого уровня обучения. Об этом и о других особенностях приемной кампании 2025-2026 годов «Парламентской газете» сообщили в Минобрнауки.
Желающих стать студентами этим летом максимально избавили от бумажной волокиты и упростили многие процедуры. Так, в пресс-службе Минобрнауки отметили следующие особенности:
В пресс-службе Минобрнауки назвали и другие изменения, которых не было раньше:
Для каждого уровня обучения ввели единые даты подачи документов.
По результатам ЕГЭ на бакалавриат и специалитет:
В магистратуру:
Установили такие этапы приемной кампании:
Приказы о зачислении вывесят:
Дополнительный прием на бюджет при такой возможности завершат не позже 29 августа.
При этом сохранится достаточно много бюджетных мест. На 2025-2026 учебный год российским вузам их выделили 619 610, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. Региональным институтам и университетам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, — 428 215, или 73 процента бюджетных мест.
«Ежегодно правила приема в вузы претерпевают ряд изменений, направленных на упрощение процесса поступления, — сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — В этом году расширен перечень индивидуальных достижений, включая дополнительные баллы на целевой прием за участие в профориентационных мероприятиях. Приятно, что профильные министерства и вузы продолжают активно внедрять цифровые технологии в приемную кампанию».
По словам сенатора, возможность подачи заявлений через портал «Госуслуги», суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или сайт университета делает процесс более доступным и удобным, особенно для жителей регионов, пишет «Парламентская газета».