Общество

В Роскачестве рассказали о влиянии на здоровье растительной пищи в рационе

Растительная пища в рационе помогает сохранить здоровье и продлить активное долголетие, рассказала руководитель Центра компетенций продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. Она объяснила, как увеличить долю растительной пищи, чтобы получить максимальную пользу для здоровья и сделать меню разнообразным. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

По данным Всемирной организации здравоохранения, регулярное потребление овощей, фруктов, злаков и бобовых снижает риск развития неинфекционных заболеваний на 20-30%, а также помогает поддерживать нормальный вес и иммунитет. При этом растительные продукты содержат весь необходимый комплекс витаминов, минералов и клетчатки, который часто отсутствует в рафинированной и переработанной пище.

«Обогатить свой рацион растительной пищей можно без резких перемен в питании, просто постепенно увеличивайте их присутствие в обычных блюдах. Добавляйте овощи в каждый прием пищи, в привычных рецептах (например, в котлетах или соусах для пасты) частично заменяйте мясо на чечевицу или грибы, отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам вместо рафинированных круп. Особое внимание стоит уделить сезонным и местным продуктам — они не только обладают более высокой питательной ценностью, но и доступнее по цене. Такой подход к питанию позволит вам плавно перейти к более растительному рациону, не испытывая стресса от резких изменений в привычках питания», — объяснила Олеся Махова.

Особое значение имеет разнообразие, отметила эксперт. Разные цвета овощей и фруктов обеспечивают организм различными фитонутриентами, а чередование белковых растительных источников, например, фасоли, нута, тофу и орехов, делает рацион сбалансированным.

«Трансформация пищевых предпочтений в пользу растительной пищи — это долгосрочная стратегия укрепления здоровья, результатом которой станут прилив сил, отличное самочувствие и профилактика хронических заболеваний», — заключила специалист.