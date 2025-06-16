Общество

Около 200 человек присоединились к акции «Огненные картины войны» в Великих Луках

Акция «Огненные картины войны» прошла в Великих Луках вчера, 22 июня, в честь Дня памяти и скорби. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Вечером 21 июня в 21:00 на площадке у Братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, активисты Великолукского городского отделения ВПП«Единая Россия», представители органов власти, общественных организаций патриотической направленности и молодёжных объединений, включая «Молодую гвардию» и «Волонтёров Победы», провели акцию «Огненные картины войны».

«Великая Отечественная война навсегда вписана в историю нашей страны. Поэтому память о ней необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Эта акция, собирающая молодежь, демонстрирует преемственность поколений, и свидетельствует, что мы помним о героизме наших дедов и прадедов, помним всех тех, кто не дожил до Победы», - подчеркнул секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.

К значимой памятной акции присоединилось около 200 неравнодушных великолучан. Площадку у Воинского мемориального захоронения украсили порядка трёх тысяч свечей, сложенных в одну общую композицию: герб Великих Лук и надпись «Великие Луки помнят 1941-1945».