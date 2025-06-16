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Общество

Память жертв ВОВ почтили на могиле Неизвестного солдата в Пскове

22.06.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Память жертв Великой Отечественной войны почтили у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Пскове сегодня, 22 июня. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«У Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата почтили тех, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб в блокаде, кто был замучен в концлагерях, кто отдал последние силы у станков в тылу, возложением цветов и минутой молчания. Никто не забыт, ничто не забыто!» - написал он. 

 

Напомним, что сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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