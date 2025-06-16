Общество

Торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби прошло в Пыталово

Дань памяти погибшим Великой Отечественной Войны отдали жители Пыталово в городском сквере сегодня, 22 июня. Все присутствующие возложили цветы к обелиску. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева/ Telegram-канал

«Жители и гости города собрались у обелиска, чтобы отдать дань памяти всем, кто погиб в годы страшной войны. В их руках были цветы, которые символизировали надежду и память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны. Люди разных возрастов пришли, чтобы вспомнить о героизме своих предков и поблагодарить за мир на нашей земле», - отметила она.

Митинг закончился минутой молчания, во время которой все присутствующие склонили головы в знак уважения к павшим.

