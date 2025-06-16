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Общество

Возложение гирлянд и цветов к Огню памяти прошло в Острове

22.06.2025 21:15|ПсковКомментариев: 0

Цикл памятных мероприятий в честь Дня памяти и скорби прошёл в Острове сегодня, 22 июня. Центральным событием стала церемония возложения гирлянд и цветов к Огню памяти, воинским захоронениям и памятным знакам защитникам и освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

В шествии и церемонии возложения приняли участие представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций, работники предприятий города, представители молодёжных общественных организаций и объединений, военнослужащие Островского гарнизона, жители Острова.

«Трагическая дата в истории нашей страны - 22 июня 1941 года, - навсегда должна остаться в памяти всех поколений, как напоминание о вероломстве врага, желающего поработить большую часть человечества, уничтожившего многие миллионы наших граждан, разрушившего города и сёла на большой территории нашего государства и европейских стран. Сегодня мы воскрешаем в памяти всех, кто первыми встретил врага, проявил стойкость и мужество, сорвал фашистский блиц-крик, тем самым предопределив Великую Победу», - написал Дмитрий Быстров. 

 

Памятные мероприятия прошли во всех сельских поселениях Островского района. 21 июня в 22.00 островичи приняли участие во Всероссийских акциях «Свеча памяти» и «Минута молчания». У Огня памяти на братском захоронении на центральной площади собрались ветераны, руководители предприятий и организаций, депутаты, волонтёры Центра добровольчества.

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов обратился к молодёжи и призвал их сохранять память о Великой Отечественной войне. Депутат Собрания депутатов Островского района Николай Акиншин напомнил о людских потерях, которые унесла эта страшная война. Глава городского поселения «Остров» Николай Григорьев обратился к присутствующим и напомнил о значении Дня памяти и скорби.

Теги: #Островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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