Общество

Венок к Могиле Неизвестного солдата от имени жителей Псковской области возложил Михаил Ведерников в Москве

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени всех жителей региона возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём Telegam-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Вместе с губернатором присутствовала большая делегация Псковской области, в состав которой вошли наши сенаторы, депутаты Госдумы, Псковское землячество и ветераны СВО с семьями, которые почтили память защитников Отечества.

Торжественным маршем у Вечного огня прошла рота почётного караула.

«По окончании церемониала возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы". На гранитной стеле у Кремлёвской стены выбиты названия 47 городов, и среди них – Псков и Великие Луки. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - заключил Михаил Ведерников.