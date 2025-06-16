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Общество

Венок к Могиле Неизвестного солдата от имени жителей Псковской области возложил Михаил Ведерников в Москве

23.06.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени всех жителей региона  возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём Telegam-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Вместе с губернатором присутствовала большая делегация Псковской области, в состав которой вошли наши сенаторы, депутаты Госдумы, Псковское землячество и ветераны СВО с семьями, которые почтили память защитников Отечества.

Торжественным маршем у Вечного огня прошла рота почётного караула.

«По окончании церемониала возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы". На гранитной стеле у Кремлёвской стены выбиты названия 47 городов, и среди них – Псков и Великие Луки. Вечная память и вечная слава нашим Героям»,  - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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