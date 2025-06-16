Общество

Более 400 участников собрал псковский зоозащитный фестиваль «Коридор»

На территории приюта «Лесопилка» прошел семейный зоозащитный фестиваль «Коридор». Более 400 гостей стали участниками праздника, где забота о животных, искусство и экология сплелись воедино, сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте.

Фото здесь и далее: «Лесопилка»

Центральным событием мероприятия стало дефиле собак из приюта: часть животных уже обрела свой дом, часть – все еще живет в приюте, но их опекают кураторы. Поэтому все собаки вышли на дефиле в сопровождении своего человека. По красной дорожке прошли 24 участника, некоторые из них нарядились в необычные парные костюмы. Проход по красной дороже сопровождался рассказом о судьбе – часто нелегкой – каждого животного и о том, как они обрели дом. Многие истории вызывали и слезы, и улыбку у зрителей шоу.

«Не бойтесь брать питомца: это не подвиг, а начало самой трогательной дружбы в вашей жизни», — считает руководитель ПРОО «Зоозащита» и приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

На празднике работали пять интерактивных площадок от эко-мастерские, библиотеки «Радуга» и «Каверинка», арт-зона от студии «Полосатый кот» и центра помощи детям. На площадках юные гости фестиваля могли сыграть в познавательные эко-викторины и игры, попробовать себя в творческих мастер-классах, получить сувениры и деревянные игрушки.

На сцене, прямо в центре приюта, весь день шли выступления людей и зверей. Воспитанники Центра помощи детям города Пскова исполнили популярные песни о животных, с творческими номерами выступали участники кинологической секции «Лапа в руке» и клуба социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы». Завершился концерт выступлением барда-песенника Константина Духанского и автора «Опаловый цветок».

Необычным форматом поддержки приюта стала «Лавка Плюшкина». Одно из небольших помещений приюта оборудовано под «комиссионку». Здесь можно найти и купить поддержанные книги и совершенно новые игрушки, сервиз 60-х годов, грампластинки, бижутерию ручной работы и еще тысячу мелочей. Все вырученные деньги от продаж идут в помощь приюту. Так, в день фестиваля удалось собрать более 35 000 рублей.

Кроме того, в рамках акции «Корзинка доброты» волонтеры и гости мероприятия принесли более 100 килограмм кормов для животных.

Организаторы выражают особую благодарность партнёрам, среди них: художественная школа-студия «Полосатый кот» (Псков), экобаза города Пскова, экологический центр «Экопрактика», Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова», «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина», Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова», Детская экологическая библиотека «Радуга», Клуб социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы», бард-песенник Константин Духанский, автор «Опаловый цветок».

Фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов.