Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Почему война вновь стала популярным средством разрешения конфликта? Мнения экспертов.
- ПМЭФ и его итоги: МРОТ подрастет и новые партнеры Псковской области.
- Минводы и Калининград по средам отменяются – «Азимут» отменил рейс посреди лета.
- С интернетом всё еще не очень, но безопасность прежде всего – пояснения губернатора по теме.
- Псковский избирком: выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября, у избирателей будет возможность голосовать с помощью ДЭГ.
- И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.