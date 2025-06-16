Общество

Псковские профсоюзы поддержали сотрудничество с АНО «Дружина»

Рабочая встреча АНО «Дружина» с руководителями отраслевых профсоюзов Псковского областного совета профсоюзов состоялась 23 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Представители рассказали о создании АНО «Дружина», целях и задачах, а также раздали презентационные материалы для вступления в ряды АНО «Дружина».

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов всецело поддержал сотрудничество с отрядом содействия обороне и безопасности, взяв на себя доведение информации до трудовых коллективов о работе «Дружины» и пополнения её рядов активными работниками предприятий и организаций.

«"Дружина" и профсоюзы являются патриотическими организациями и совместно готовы работать по общему направлению в сфере охраны и безопасности Псковского края», - добавили в Псковском облсовпрофе.