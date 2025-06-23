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Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили четыре семьи погибших участников СВО из Пскова и Великих Лук

Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили четыре семьи погибших участников специальной военной операции из Пскова и Великих Лук — подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области — в рамках железнодорожного экскурсионного тура «Малахит», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: региональное отделение фонда «Защитники Отечества»

Экскурсионный состав отправился с Ярославского вокзала Москвы, где путешественники поехали в увлекательное путешествие под звуки оркестра. Тур организован по принципу «поезд-отель», где есть все для комфортного отдыха. В городах пребывания для них были организованы обзорные экскурсии, посещение музеев, осмотры памятников и иных достопримечательностей городов, сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Так, в Казани было организовано посещение Старо-Татарской слободы, площади Свободы и Казанского Кремля. В Екатеринбурге осмотрели первое месторождение малахита, посетили открытый геологический музей «Сад камней» и Музей истории камнерезного и ювелирного дела. В Нижнем Новгороде — ознакомление с выставкой военной техники, мемориальным комплексом, посещение Кремля, а также пешая прогулка по исторической Большой Покровской улице.

«Это было незабываемое путешествие. Мы смогли познакомиться со многими городами и узнать их историю», — поделился впечатлениями Тимур Никитин, сын погибшего участника СВО из Великих Лук.

«Филиал фонда по Псковской области участвует в проекте «Своих не бросаем!» второй год. Каждый раз в новом составе наши подопечные отправляются в РЖД-туры. Для них это не только возможность узнать Россию поближе, получить новые впечатления, укрепить семейные ценности и патриотический дух, это и психологическая реабилитация и социализация, — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Напомним, в конце мая семьи погибших героев из Палкино, Струг Красных, Пскова и Псковского округа в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!» уже совершили в путешествие на туристическом поезде по маршруту Москва — Кострома — Ярославль — Владимир и Суздаль — Москва.

Организация поездки реализована в рамках проекта «Своих не бросаем!» фондом «Защитники Отечества» и ООО «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», Министерства обороны РФ и Ассоциации ветеранов СВО.