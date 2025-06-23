Общество

50 тонн зараженной клубники уничтожат после попытки провезти ее в Псковскую область

В Псковской области под контролем Управления Россельхознадзора уничтожат почти 50 тонн зараженной клубники, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

На складе временного хранения в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля обнаружил ягоды с признаками заражения карантинным объектом. Три партии свежей клубники общим весом 49,3 тонны перевозились автомобильным транспортом из Республики Молдова в Московскую область и город Серпухов.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами, установили, что клубника заражена возбудителем антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds Антракноз земляники, или черная пятнистость, — заболевание, вызываемое фитопатогенным грибом Colletotrichum acutatum, который поражает широкий круг растений, более чем 40 семейств, в том числе бобовые, овощные, фруктовые, древесно-кустарниковые и травянистые. Основной культурой для данного патогена является земляника садовая или клубника - прим.ред.).

Это первый случай выявления в этом году данного карантинного объекта при ввозе подкарантинной продукции через Псковскую область на территорию страны.

Выпуск заражённых карантинным объектом ягод на территорию Российской Федерации запретили.