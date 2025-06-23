Общество

Вопросы донорства и обучения оказанию первой помощи обсудили в Пскове

Заседание президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста состоялось в Пскове 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева сказала, что в данный момент очень мало благотворителей.

«Очень мало пожертвований, видимо проблема заключается в том, что народ не знает, на что жертвуются деньги, и их стало меньше», - прокомментировала председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.

На заседании также обсудили вопросы обработки персональных данных и стоимость обучения оказанию первой помощи. Цена будет составлять 20 000 рублей за группу от 12-18 человек.

Сумма обоснована тем, что обучение занимает целый день, и это достаточно трудоемкий процесс. В стоимость также включат коммунальные расходы, если занятие проходит на базе Красного Креста, либо логистические расходы, так как для организации занятия на месте заказчика требуется перевозка большого количества оборудования.

Далее в ходе заседания обсуждалась обстановка с донорством. Спикеры отметили, что Псковская область обеспечена кровью. Лапароскопии вытеснили привычные полостные операции, и пациенты стали терять меньше крови. Также в Псковской области нет большого количества военнослужащих, проходящих лечение (в сравнении с другими субъектами РФ). При этом логистические особенности не дают Псковскому донорскому центру поставлять запасы крови в регионы с ее дефицитом: Ростовскую, Брянскую и Курскую.

Планируется ввести специальные значки для доноров. При получении пяти таких значков донор вправе будет подать заявку на получение ордена Пирогова, который вручается за заслуги в области здравоохранения, в частности, за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни, за вклад в борьбу с болезнями, создание новых методов лечения, подготовку медицинских кадров, а также за развитие добровольческой деятельности и популяризацию здорового образа жизни.

В сентября планируется провести ряд мероприятий, направленных на популяризацию донорства костного мозга. Отмечается, что в Псковской области этот показатель очень низок. Это связано с тем, что многие верят в недостоверные мифы о костном донорстве.