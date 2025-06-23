Общество

Отчет о деятельности администрации заслушают депутаты в Великих Луках 27 июня

Очередное 29-е заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится в 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

В рамках заседания планируется обсудить исполнение бюджета Великих Лук за 2024 год. Также депутаты заслушают отчет о деятельности администрации города за 2024 год и план деятельности администрации на 2025 год.

Одним из вопросов повестки является передача в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного в Великих Луках на улице Комсомольца Зверева, 37.

Депутаты также утвердят тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые детскими садами №№17, 19 комбинированного вида, №13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, №20 комбинированного вида, №5 комбинированного вида, №4 комбинированного вида, а также муниципального бюджетного учреждения «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки».

Установление льгот отдельным категориям граждан на оплату банных услуг также является частью депутатской повестки на ближайшее собрание.