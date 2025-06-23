Общество

День работника статистики в России отмечают 25 июня

25 июня свой профессиональный праздник – День работника статистики отмечают сотрудники системы Росстата. В этом году российской статистике исполняется 214 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Более чем двухвековая история органов российской статистики начинает свой отсчет 25 июня 1811 года, когда император Александр I своим Манифестом учредил Министерство полиции, в структуре которого появилось Статистическое отделение.

В современной России День работника статистики был учрежден приказом Росстата в 2014 году, а отмечается с 2015 года. Сегодня Росстат – главное статистическое ведомство нашей страны, которое находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

Статистики собирают, обрабатывают, анализируют и распространяют официальную статистическую информацию о социальных, экономических и других процессах, происходящих в российском обществе. Главные принципы, которым они следуют – надежность, достоверность, открытость и доступность информации.

Принятая в конце прошлого года Стратегия развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года предусматривает меры дальнейшего улучшения статистического производства. Это – совершенствование методологии, снижение отчетной нагрузки на респондентов путем создания личных кабинетов для сбора данных не по статистическим формам, а по перечню показателей. Также планируется широкое использование административных и больших данных для формирования официальной статистической информации и предоставление ее пользователям в современных и удобных для них форматах через цифровую аналитическую платформу предоставления статистических данных (ГИС ЦАП).

Работа статистиков направлена на постоянное повышение уровня удовлетворенности пользователей статистической информацией. Также очень важно разъяснить пользователям как формируются статистические показатели, чтобы видеть не только «голую» цифру, но и понять как она получилась. На официальном сайте Росстата создан специальный проект «Понятная статистика», в котором простым и доступным языком рассказывается о методологии формирования основных статистических показателей.