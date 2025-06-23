Общество

Качество воды на трех пляжах в Псковской области не прошло проверку СанПиН

По состоянию на 23 июня качество воды на трех пляжах в Псковской области не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды в водоемах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям вода:

в реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки;

в реке Великой в районе городского пляжа города Пскова, улица Красноармейская;

в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.

Роспотребнадзор заключил, что указанные зоны рекреации непригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований направлены в органы местного самоуправления для ограничения эксплуатации зон рекреации.

Пригодны для отдыха следующие пляжи: