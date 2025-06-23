Общество

Дмитрий Барабанов взял на контроль состояние междворовых проездов на улице Инженерной в Пскове

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов провел личный прием граждан, проживающих по адресу: улица Инженерная, дом 14, сообщили в группе микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Микрорайон "Звездный". Псков» / «ВКонтакте»

Главной темой обсуждения стала проблема неудовлетворительного состояния междворовых проездов. Жители высказали свою обеспокоенность состоянием дорог и попросили помощи в решении этого вопроса.

Также были затронуты вопросы благоустройства дворовых территорий и привлечения местных жителей к данному процессу. Одним из предложений стало создание территориального общественного самоуправления (ТОС), которое позволит жителям активно участвовать в жизни своего округа и влиять на принятие решений, касающихся благоустройства территории.

Дмитрий Барабанов взял ситуацию с междворовыми проездами под личный контроль, в контролирующие органы будут направлены соответствующие запросы, а также депутат выразил готовность поддержать инициативу по созданию ТОС.