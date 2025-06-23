Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия.

Проектом предлагается установить требования к незапрещенному в обороте гражданскому и служебному длинноствольному оружию в общем виде: длина цельного ствола - не менее 300 миллиметров и общая длина (минимальная, с учетом различных конструктивных особенностей, необходимая для производства выстрела) - не менее 700 миллиметров, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что сокращение предъявляемых требований по общей длине оружия или конструкции, при которой не теряется возможность производства выстрела, до 700 миллиметров не создает каких-либо общественно опасных рисков и не наделяет данные изделия свойствами скрытого ношения.

Также проектом предлагается исключить электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению, а также старинное (антикварное) оружие из перечня видов оружия, в отношении которых требуется проводить исследования МВД России в целях определений соответствия криминалистическим требованиям перед процедурой обязательного подтверждения соответствия.

Более того, предлагается предусмотреть, что привлечение лица к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа (часть 1 ст. 20.25 КоАП) не является основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия либо аннулирования ранее выданных разрешений на его хранение.