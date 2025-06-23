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Общество

«Горводоканал» присоединился к извлечению обломков самолета из озера в Невельском районе

25.06.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» поддержало поисковую экспедицию по извлечению обломков самолета из озера Большой Иван в Невельском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

«Муниципальное предприятие города Пскова "Горводоканал" присоединилось к важной военно-патриотической миссии. Сотрудники предприятия приняли участие в ежегодной экспедиции Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации "След Пантеры", которая с середины июня ведет работы на озере Большой Иван в Невельском районе», - сообщили на предприятии.

Экспедиция, проходящая при поддержке правительства Псковской области и содействии экспедиционного центра Министерства обороны РФ, ставит перед собой две ключевые задачи: поднять со дна озера советский бомбардировщик времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и провести поиск пропавших без вести и незахороненных воинов.

 
 

«Профессиональный опыт "Горводоканала" в работе с водной средой и грунтами оказался востребован и в таком важном деле. Специалисты предприятия помогли поисковикам усовершенствовать оборудование для откачки жидкого грунта, а также лично участвовали в работах на месте. Благодаря общим усилиям экспедиции уже удалось извлечь большую часть боевой машины», - добавили в «Горводоканале».

Источник: Псковская Лента Новостей
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