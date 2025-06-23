«Единая Россия» проведет неделю приемов псковичей по социальным вопросам

С 30 июня по 4 июля в Псковской области пройдет специальная неделя приемов граждан по социальным вопросам, организованная партией «Единая Россия». Мероприятие направлено на оказание практической помощи жителям региона в решении актуальных социальных проблем, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
В течение недели псковичи смогут получить квалифицированную помощь и консультации от ведущих специалистов области. К участию в приемах привлечены представители ключевых социальных институтов, среди которых Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области, Ассоциация юристов России, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Псковской области, отделение Социального фонда РФ по региону.
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля (10:00-12:00) - представители Социального фонда РФ по Псковской области проконсультируют по вопросам пенсионного и социального обеспечения.
Граждане могут обратиться за помощью двумя способами:
Помимо приемов в областном центре, консультации будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в Великих Луках и районных центрах Псковской области.
Партия «Единая Россия» призывает всех жителей Псковской области, имеющих социальные вопросы, воспользоваться возможностью получить квалифицированную помощь от ведущих специалистов региона.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 66-25-12.