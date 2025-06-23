Общество

«Единая Россия» проведет неделю приемов псковичей по социальным вопросам

С 30 июня по 4 июля в Псковской области пройдет специальная неделя приемов граждан по социальным вопросам, организованная партией «Единая Россия». Мероприятие направлено на оказание практической помощи жителям региона в решении актуальных социальных проблем, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В течение недели псковичи смогут получить квалифицированную помощь и консультации от ведущих специалистов области. К участию в приемах привлечены представители ключевых социальных институтов, среди которых Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области, Ассоциация юристов России, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Псковской области, отделение Социального фонда РФ по региону.

Расписание приемов

30 июня (10:00-12:00) - Валентина Альбова, руководитель ТФОМС Псковской области, проведет консультации по вопросам медицинского страхования.

1 июля

10:00-12:00 — прием ведет Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека Псковской области

14:00-17:00 — депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева

2 июля

10:00-12:00 — консультации специалистов Ассоциации юристов РФ Псковской области

14:00-17:00 — прием депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко

3 июля

10:00-12:00 — Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка Псковской области

14:00-17:00 — депутаты Псковской городской Думы Константин Болотин и Денис Иванов

4 июля (10:00-12:00) - представители Социального фонда РФ по Псковской области проконсультируют по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Граждане могут обратиться за помощью двумя способами:

Личный прием — по предварительной записи по телефону: 66-25-12 Горячая линия — консультации по тому же номеру: 66-25-12

Помимо приемов в областном центре, консультации будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в Великих Луках и районных центрах Псковской области.

«Проведение недели приемов граждан — это практическое воплощение принципов социальной ответственности партии "Единая Россия". Мероприятие позволяет обеспечить прямой диалог между властью и обществом, оперативно решать насущные проблемы псковичей», - отметили в отделении.

Партия «Единая Россия» призывает всех жителей Псковской области, имеющих социальные вопросы, воспользоваться возможностью получить квалифицированную помощь от ведущих специалистов региона.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 66-25-12.