Общество

Для гостей музеев Московского кремля ускорили интернет

Московский кремль по-прежнему остаётся основной туристической точкой города и страны — с начала года по его музейному комплексу и окрестностям прошлись на 44% больше туристов и столичных жителей, чем годом ранее. Теперь тысячам посетителей из регионов России, в том числе и из Пскова, доступен мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит/с даже в часы пиковой нагрузки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «МегаФон».

Для этого инженеры МегаФона установили новое телеком-оборудование, поддерживающее сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Речь идет как об обеспечивающем стабильный голосовой сигнал 2G, так и о 4G, который одновременно увеличивает и скорость передачи данных, и качество телефонных звонков. Поддержка технологии MIMO 2×2, передающей данные одновременно по двум каналам, позволила увеличить пропускную способность сети. Помимо музейного комплекса Кремля, новое телеком-оборудование охватывает северную часть Александровского сада, часть Моховой улицы и Манежной площади.

«Высокоскоростная мобильная связь даёт туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в Сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы. С января по май 2025 года пользователи на территории музейного комплекса Кремля использовали на 20% больше мобильного трафика, чем за этот же период прошлого года. Ускоряя интернет здесь, мы делаем историческое наследие ещё ближе и доступнее», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Территория внутри кремлёвских стен объединяет ряд ключевых памятников: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где с XVI по XIX века проходили коронации российских монархов, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приёмов, и другие. Сейчас собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тысяч памятников истории, культуры и искусства.