Общество

Александр Козловский наградил псковского курсанта за законотворческую инициативу

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел личную встречу с курсантом Псковского филиала Университета ФСИН России – победителем XX Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» Валерией Луганцевой и ее научным руководителем – Ольгой Мельниковой, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

За добросовестный труд, профессиональное отношение к своему делу и активное вовлечение в законотворческую деятельность Александр Козловский наградил благодарственными письмами курсанта Валерию Луганцеву и начальника кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Псковского филиала Университета ФСИН России Ольгу Мельникову.

«В своей исследовательской инициативе вы анализируете, как интернет влияет на поведение граждан и предлагаете конкретные изменения в законодательство, в частности, – дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, касающиеся преступлений в сфере компьютерной информации и вымогательства в цифровой среде. Работа актуальная и вызывает уважение», – сказал депутат Государственной Думы, обращаясь к курсанту.

Валерия Луганцева отметила, что проведенное ею исследование ценностей и предпочтений в цифровой среде учащихся старших классов и обучающихся в образовательных организациях высшего образования Псковской области подтвердило необходимость организации мероприятий по профилактике преступлений в молодежной среде.

Итогом встречи стало желание обеих сторон продолжить диалог, тем более что курсант намерена развивать свои инициативы в практической плоскости и участвовать в законотворческой работе, а представитель законодательной власти готов поддерживать ее в этом, заключили в вузе.