Общество

Почти 19 тонн австрийской колбасы не пропустили через границу РФ в Псковской области

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе специалист Россельхознадзора запретил транзит 18,8 тонны колбасных изделий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, согласно данным на маркировочных этикетках, продукция содержит говядину и произведена в Австрии. Товар следовал в Республику Туркменистан.

В ведомстве напомнили, что с 20 января текущего сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны, запрещен.

Транзит колбасных изделий по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили и оформили акт о возврате груза.