Общество

Власти Псковской области завершили работу над законопроектом о региональных памятных датах и праздничных днях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 25 июня, провел заседание рабочей группы по подготовке проекта закона Псковской области «О региональных памятных датах и праздничных днях Псковской области», которое прошло с участием представителей регионального отделения Российского исторического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что по его поручению велась разработка проекта закона.

«За последние несколько месяцев подготовлены предложения по установлению новых и возможной корректировке утвержденных памятных дат и праздничных дней. Правовым управлением все предложения обработаны, проведены предварительные обсуждения, по их итогам сформирован рабочий перечень», — отметил глава региона.

В рамках заседания были детально проанализированы все предложения. В проекте закона отражены как уже ранее установленные региональные памятные даты и праздничные дни, некоторых из них предлагается скорректировать, так и новые, связанные с важнейшими историческими личностями и событиями в жизни Псковской области. Так, в числе новых планируется установление Дня партизанской славы (первое воскресенье июля), Дня образования Псковской области (23 августа), Дня памяти псковского князя Довмонта (Тимофея) (2 июня), Дня памяти великой княгини Ольги (24 июля), Дня памяти военнослужащих 2 отдельной бригады специального назначения (21 февраля). Всего в законопроекте установлены 7 памятных дат и 4 праздничных дня.

По итогам обсуждения все участники рабочей группы единогласно поддержали представленный перечень. Теперь законопроект, нацеленный на сохранение исторической памяти, будет направлен на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что впереди еще много работы.

«Нам нужно сформировать критерии и порядок установления региональных памятных дат и праздничных дней. Это стандартизирует подходы, позволит более объективно аргументировать полученную выборку, а впоследствии — обоснованно ее расширять. Кроме того, остается и задача популяризации памятных дат. Это будет одной из основных задач регионального отделения РИО. Как только закон будет принят, мы в расширенном формате продолжим нашу работу с участием приглашенных экспертов и представителей Российского исторического общества», — подытожил Михаил Ведерников.