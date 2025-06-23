Общество

В Госдуме предложили выдворять мигрантов-коммунальщиков за предвыборную агитацию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выдворять из России мигрантов, работающих в коммунальной сфере, за незаконную предвыборную агитацию. Копия письма, направленного министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

«Представляется целесообразным довести до сведения коммунальных служб и управляющих компаний во всех субъектах РФ ключевой посыл, согласно которому сотрудники сферы ЖКХ обязаны заниматься исключительно профильной деятельностью: ремонтными работами на объектах коммунальной инфраструктуры, уборкой территории, поддержанием порядка на улично-дорожной сети и прочим», — говорится в документе.

«Что касается категории трудовых мигрантов, к ним должны применяться дополнительные меры ответственности, вплоть до принудительного выдворения за пределы РФ. Со своей стороны сообщаю о разработке соответствующих законодательных инициатив», — добавил Нилов.

По словам Нилова, в настоящее время сложилась ситуация, когда мигранты-коммунальщики как в рабочее, так и в нерабочее время «вместо выполнения своих прямых обязанностей распространяют агитационные материалы, имея доступ в подъезды многоквартирных домов и к почтовым ящикам жильцов», пишет ТАСС.

«Кроме того, сотрудники сферы ЖКХ нередко занимаются контрагитацией, срывая листовки и плакаты «неугодных» кандидатов и, наоборот, расклеивая печатную агитацию в пользу «своих». Это также противоречит нормам действующего законодательства», — утверждает Нилов.