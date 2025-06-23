Общество

Ветеринары сообщили о нехватке вакцин для собак и кошек

В 2025 году в России возникла нехватка вакцин для кошек и собак, говорится в письме Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» (НВП) в Россельхознадзор и Минсельхоз.

По данным ассоциации, в клиники от поставщиков поступает в два-три раза меньше вакцин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Сейчас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200-300 животных, а в поставках приходит 10-20 доз. Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трех кратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителей», — говорится в обращении.

Наличие проблемы «Известиям» подтвердили в ветклиниках. В частности, в сети «Белый клык».

«В работе поставщика вакцин наблюдаются постоянные перебои. С февраля 2025 года сеть десять дней находилась без вакцин для собак — из-за проблем с объемом производства и поставками», — отметила начальник ее медицинской части Татьяна Краснова.

В НВП подчеркнули, что сложившаяся с доступностью вакцин ситуация может привести к резкому росту количества инфекционных заболеваний, в том числе, опасных для человека из-за падения коллективного иммунитета у домашних животных.

Татьяна Краснова добавила, что увеличивается риск вспышек чумы собак, панлейкопении кошек, парвовирусной инфекции собак и калицивироза кошек, а также бешенства и лептоспироза, пишут «Известия».