Ветеринары сообщили о нехватке вакцин для собак и кошек

В 2025 году в России возникла нехватка вакцин для кошек и собак, говорится в письме Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» (НВП) в Россельхознадзор и Минсельхоз.
По данным ассоциации, в клиники от поставщиков поступает в два-три раза меньше вакцин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Наличие проблемы «Известиям» подтвердили в ветклиниках. В частности, в сети «Белый клык».
В НВП подчеркнули, что сложившаяся с доступностью вакцин ситуация может привести к резкому росту количества инфекционных заболеваний, в том числе, опасных для человека из-за падения коллективного иммунитета у домашних животных.
Татьяна Краснова добавила, что увеличивается риск вспышек чумы собак, панлейкопении кошек, парвовирусной инфекции собак и калицивироза кошек, а также бешенства и лептоспироза, пишут «Известия».