Общество

Александр Козловский: «Диктант Победы» вызывает живой интерес как у взрослых, так и у молодежи

«Диктант Победы» вызывает одинаково неподдельный и живой интерес как у взрослых, так и у молодежи, заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России», в Псковской области в 2025 году «Диктант Победы» написали более трёх тысяч человек. Патриотическая акция прошла на 82 офлайн-площадках: в школах, вузах, музеях, библиотеках, на предприятиях, в военных частях, силовых ведомствах.

Фото: «Единая Россия»

Свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили депутаты, Волонтеры Победы, активисты партии «Единой России» и молодежных движений, воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны, сотрудники силовых ведомств, участники СВО,

«Самое важное, что "Диктант Победы" вызывает одинаково неподдельный и живой интерес как у взрослых, так и у молодежи. Делаю на этом акцент, потому у моего поколения и у наших детей была драгоценная возможность живого общения со свидетелями тех жутких событий: нашими отцами и дедами. А ребята, которые сегодня только вступают во взрослую жизнь, к огромному сожалению, этого лишены. И тем ценнее стремление молодежи и подростков знать правду о войне и хранить память о героях нашего Отечества», - подчеркнул Александр Козловский.

За семь лет с момента старта акции количество участников выросло в 18 раз, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС.

«Сегодня «Диктант Победы» по праву можно назвать масштабной международной акцией. Вопросы для зарубежных площадок были адаптированы под специфику каждой страны или группы стран. А в 44 странах задания разрабатывались совместно с местными историками. С этой точки зрения проект стал по-настоящему глобальным событием, общим делом для сотен тысяч людей доброй воли», — отметил он.Сергей Нарышкин добавил, что за 7 лет с момента первого «Диктанта Победы» эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

«Я бы сказал, это такой существенный элемент исторической культуры. Сегодня в акции принимают участие люди разных профессий, возрастов, представители разных национальностей и конфессий. Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению Победителей и, конечно, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды», — уверен он.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что «Диктант Победы» прошёл на 35,5 тысячах площадок, из которых 1,3 миллиона человек писали диктант очно. Традиционно лидерами по количеству площадок и участников стали Ставропольский край, Самарская, Московская, Ростовская, Саратовская области и Краснодарский край. «При этом 56% написавших — женщины, 53% — школьники, 15% — студенты, 15% — работающие, 5,8% — военнослужащие. В этом году в воинских частях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС было создано 1650 площадок. Участие в «Диктанте Победы» приняли 22,4 тысячи школ и колледжей, около 800 вузов. Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы. Уникальные площадки диктанта действовали в детских образовательных учреждениях — Артеке, Орлёнке, Сириусе, Академии Ломоносова, в десятках музеев и заповедников, на атомных электростанциях, нефтяной платформе в Баренцевом море, полярных станциях в Арктике и Антарктиде. Акцию поддержали 10 авиакомпаний», — сообщил Александр Сидякин.

По его словам, с каждым годом растёт интерес к акции и в новых регионах страны.

«В этом году там в диктанте приняли участие 350 тысяч человек — это очень много», — добавил Александр Сидякин.

В свою очередь руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев отметил, что количество участников «Диктанта Победы» уже почти в полтора раза превышает число сдающих ЕГЭ и ОГЭ. Ранее «Единая Россия» наградила победителей международной исторической акции «Диктант Победы»-2025. Ими стали 20 человек из 19 регионов страны в возрасте от 14 до 61 года — школьники, студенты, учителя, предприниматели, сотрудники Росгвардии и МЧС. Победители получат возможность принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей.

Напомним, 25 апреля 2025 года «Единая Россия» провела «Диктант Победы» в седьмой раз. Участники за 45 минут должны были ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть вопросов посвятили специальной военной операции.