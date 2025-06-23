Общество

На празднике выпускников «Звезды Псковского района» вручили 14 медалей

Состоялся праздник выпускников 2025 года «Звезды Псковского района». Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Пригласили на праздник завершения обучения выпускников 10 средних школ муниципалитета. Ребята успешно прошли финальный этап школьной жизни - государственную итоговую аттестацию.

«От лица руководства района вместе с директорами школ и родителями поздравили наших звездочек, вручили благодарственные письма, а 14 талантливых молодых людей получили медали "За особые успехи в учении". Дорогие ребята! Перед вами сегодня открывается большая жизненная дорога. Она не всегда будет гладкой, но многое будет зависеть от вас. Учитесь, выбирайте профессию и приносите пользу обществу! Создавайте семьи и будьте счастливыми! Не пасуйте перед обстоятельствами и следуйте мечте! Пусть вам покоряются вершины, на всё хватает сил, оптимизма и упорства!» - написала Наталья Федорова.