Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о роли оппозиции в региональном парламенте.

Почему оппозиционные депутаты высказали так мало замечаний по отчету губернатора о работе в 2024 году? Слышен ли голос оппозиции в региональном парламенте? Как ЛДПР удается продвигать многие законодательные инициативы? Какие из них уже реализованы?

Об этом и не только — в эфире. Телефон прямого эфира — 56-73-72.