Общество

Итоги благотворительной акции «День защиты детей» подвели в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги традиционной благотворительной акции «День защиты детей», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В рамках акции удалось: провести большой праздник для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и воспитанников детских интернатных учреждений, передать подарки ребятам из Опочецкого и Пыталовского районов, а также реализовать два благотворительных проекта в пользу воспитанников Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

На привлеченные благотворительные пожертвования Детский фонд организовал большой праздник с развлекательным шоу, творческими мастер-классами и вручением подарков. Для воспитанников интернатных учреждений праздник продолжился праздничным обедом и посещением игровой комнаты.

«Родители с детьми очень любят приходить на праздники детского фонда. Для них это дополнительная возможность семейного досуга, возможность провести больше времени вместе. А для ребят из интернатов выезд на праздник в областной центр – награда и дополнительная мотивация хорошо учиться, проявлять себя в школе» — отметила координатор программ Кристина Елецкая.

Помимо этого, собранных благотворительных пожертвований в рамках акции хватило на реализацию двух проектов в пользу воспитанников детских интернатных учреждений. Для ребят из Печорского центра помощи детям закупается новое спортивное оборудование для более продуктивных занятий физкультурой и на дополнительных спортивных секциях. А для ребят из Пушкиногорской санаторной школы-интерната будут приобретены новые книжки и мебель, которую установят в зоне для отдыха детей. После реализации проекта воспитанники школы-интерната смогут проводить свободное время за книжкой в уютном месте.

В благотворительной акции активное участие принимали жители города и трудовые коллективы. Они организовывали у себя на местах сбор сладостей, пазлов, игрушек, раскрасок и фломастеров. Из переданных товаров волонтёры детского фонда сформировали подарки для ребят с особенностями в развитии и детей из малообеспеченных семей.

Благодаря активной поддержке благотворителей детский фонд поздравил с Днём защиты детей более 200 ребят из Опочецкого и Пыталовского районов, передав подарки.

«Спасибо большое за подарки! Дети очень довольны», — поблагодарили родители.