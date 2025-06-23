Общество

«Три мудреца»: Страна невыученных уроков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 июня.

Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко будут рассуждать о том, почему при принятии любых общественно значимых решений власти не хотят учитывать мнение общественности; почему раз за разом власти ходят «по граблям» и провоцируют общественное недовольство «на ровном месте» и с помощью каких простых алгоритмов действий можно эффективно профилактировать такого рода инциденты. Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.