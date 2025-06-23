Общество

Антон Минаков: Реорганизация больниц — оптимальное решение

Реорганизация больниц является оптимальным решением в текущей экономической ситуации. Такое мнение координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я обратился к губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову, что поступает большое количество обращений от обеспокоенных граждан по поводу реформы в районных больницах. Получили ответ, что все обращения направят в правительство, будут рассматривать. Тем не менее вопрос достаточно острый. Я сам запросил парламентский час и отчет Марины Гаращенко, председателя комитета по здравоохранению, с просьбой пояснить нам, почему происходит подобная реорганизация», — сказал депутат.

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При этом, по мнению Антона Минакова, на данный момент реорганизация больниц — оптимальное решение, исходя из состояния экономики и дефицита кадров.

«Правительство делает все возможное, чтобы сохранить доступ населения к системе здравоохранения», — уточнил он.