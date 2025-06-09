Общество

Александр Котов о реформе здравоохранения: Больницы никто не закрывает

Недостаточное информирование в меньшей степени повинно в критике реформы здравоохранения, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Тема реформы здравоохранения обсуждалась не раз, мы проводили несколько совещаний, в которых участвовали первый заместитель губернатора Вера Васильевна Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Гаращенко Марина Валерьевна. Депутат Собрания Игорь Дитрих выезжал в Дедовичи. И я лично принимал участие во встрече в Порховской больнице, которая будет межрайонной, в состав который юридически войдет Дедовичская больница. Больницы никто не закрывает», — сказал председатель Псковского областного Собрания.

Смотрите также Порховская межрайонная больница присоединит к себе четыре филиала

Все происходящее с реформой здравоохранения, по словам Александра Котова, исключительно юридическая процедура, которая приведет к уменьшению количества юридических лиц.

«Будет межрайонная больница, в составе которой будет больница в том же самом виде, в том же самом здании, с тем же количеством сотрудников, с тем же самым оборудованием. С точки зрения населения, которому нужно оказывать медицинскую помощь, не меняется вообще ничего. Смысл заключается в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы, которые, кстати, выделяют из Фонда обязательного медицинского страхования, и делать все необходимое, чтобы не только не было долгов у этих медицинских учреждений, но чтобы мы могли эффективнее оказывать медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий», — добавил он.

Председатель Собрания считает, что недостаточное информирование в меньшей степени повинно в критике реформы здравоохранения со стороны жителей области.

«Во всех средствах массовой информации писали о том, что собираются сделать. Я не знаю, каким образом еще можно достучаться. Значит, те, кто проявляет хоть какой-то интерес к этому, легко мог прочитать и понять, что вообще собираются с этим делать. Поэтому недостаточно объяснили — согласен, наверное, все-таки это есть. Можно было бы еще использовать какие-то ресурсы. Но главным образом реформу критикуют заинтересованные в этом лица и политические партии», — заключил Александр Котов.