Общество

Приставы взыскали с псковички более 390 тысяч рублей за задержку оплаты поставки продуктов

Сотрудники УФССП России по Псковской области вынудили выплатить индивидуального предпринимателя неустойку в размере 395 тысяч рублей за задержку оплаты поставки продуктов питания, сообщили Псковской Ленты Новостей в управлении.

Между индивидуальными предпринимателями был заключен договор на поставку продуктов питания. Согласно условиям договора, покупатель обязуется оплатить товар в течение 5 банковских дней после отгрузки. В случае просрочки оплаты покупатель обязан выплатить неустойку в размере 1% от суммы долга за каждый день задержки. Покупатель нарушал срок оплаты, и поставщик обратился в суд, чтобы получить денежные средства за неустойку согласно условиям договора.

Суд, рассмотрев материалы дела, обязал выплатить неустойку в размере 395 тысяч рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в отделение судебных приставов городе Пскова №2. Женщина-индивидуальный предприниматель получила уведомление о необходимости погасить задолженность в добровольном порядке. Однако в установленный срок требования исполнительного документа исполнены не были. Судебный пристав-исполнитель узнал, что женщина собиралась продать свой автомобиль Opel Astra, тогда незамедлительно сотрудник вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Понимая, что она не сможет продать автомобиль из-за задолженности, женщина оплатила всю сумму онлайн.

После того, как денежные средства поступили на депозитный счет структурного подразделения, исполнительное производство окончили фактическим исполнением.