Андрей Беляев: Дом молодёжи в Великих Луках станет новой точкой роста

В преддверии Дня молодёжи в администрации Великих Лук состоялась встреча с активными представителями молодёжного сообщества города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, мероприятие прошло в тёплой и дружественной атмосфере, в формате открытого диалога, который стал очень конструктивным.
Фотографии: администрация Великих Лук
В мероприятии приняли участие: глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, начальник управления образования города Виктория Крюкова, а также представители молодёжных объединений, активисты победители конкурсов:
Программа встречи включала в себя приветствие и поздравление от главы администрации города с Днём молодёжи, презентации проектов от Полины Яковлевой и Анастасии Барановой, обсуждение текущих и будущих направлений молодёжной активности, включая инициативы «Волонтёров Победы» и «Движения Первых», подведение итогов встречи и вручение благодарственных писем.
Андрей Беляев в своём выступлении отметил, что в городе продолжается реализация муниципальных программ, создающих новые возможности для молодёжи, и подчеркнул: «Мы, совместно с региональной властью, работаем над проектом по созданию нового молодёжного центра. Если наш город победит в конкурсе, модернизация Дома молодёжи станет новой точкой роста, где вы сможете реализовывать идеи, воплощать мечты и переходить от замыслов к действиям».
Встреча стала не только одним из мероприятий празднования Дня молодёжи, но и подтверждением важной роли молодого поколения в развитии города.